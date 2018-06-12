Arsenal'de yeni hedef Barcelona oyuncusu Joel Lopez

İSTANBUL/ (DHA)

Arsenal, Unai Emery ile yeni sezona genç, dinamik ve başarılı bir şekilde girmek için düğmeye bastı. İngiliz ekibinde yeni hedef Barcelona oyuncusu Joel Lopez\'i kadroya katmak.

İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmound\'dan Sokratis Papasthapoulos, Paris Saint-Germain\'de oynayan genç futbolcu Yacine Adli ve Sevilla\'da forma giyen Steven N\'Zonzi ile temasa geçtikten sonra İspanya\'nın La Liga ekiplerinden Barcelona\'nın genç oyuncusu Joel Lopez\'i almak için temasa geçtiler. İspanyol basınında yapılan habere göre Joel Lopez, Barcelona ile anlaşmak istemediğini, Arsenal\'in gençleştirme projesi nedeniyle Premier Lig ekiplerinden Arsenal\'de kendisini daha iyi geliştirebileceğini düşünüyor. Hem orta sahanın hem de defansın sol tarafında oynabilen 16 yaşındaki çok yönlü İspanyol futbolcu Arsenal\'e imza atmak için hazırlanıyor.