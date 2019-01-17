Arsenal'de Mesut Özil'e formül bulundu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de, teknik direktör Unai Emery ile yıldızı barışmayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in transferi için yeni bir çare bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre Arsenal, yüksek ücreti nedeniyle hiçbir takımın transferine sıcak bakmadığı Özil'in kontratındaki ücretin bir kısmını karşılayarak kiralama modeli üzerinde duruyor.

Özil, haftada 350 bin Pound ile kulübün en yüksek ücretini alan isim ve geçen hafta oynanan West Ham United karşılaşmasında maç kadrosuna alınmadı.

Arsenal, kulübün borçlarından dolayı Mesut'u satma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Emery de Özil'i kadroya geri alma fikrine olumlu yaklaşmıyor.