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Spor

Arsenal'de Adebayor şoku!

Arsenal'in 24 yaşındaki Kongolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un sahalardan 3 hafta süreyle uzak kalacağı öğrenildi.

10 Şubat 2009 02:00

Arsenal'in 24 yaşındaki Kongolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un sahalardan 3 hafta süreyle uzak kalacağı öğrenildi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in 24 yaşındaki Kongolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un uyluk bölgesindeki incinme nedeniyle sahalardan 3 hafta süreyle uzak kalacağı öğrenildi.

Ligin 25. haftasında deplasmanda Tottenham Hotspur ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanan Adebayor, takımı Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde 24 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Roma ile oynayacağı maçta da forma giyemeyecek.

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