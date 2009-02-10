Arsenal'de Adebayor şoku!

Arsenal'in 24 yaşındaki Kongolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un sahalardan 3 hafta süreyle uzak kalacağı öğrenildi.



İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in 24 yaşındaki Kongolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un uyluk bölgesindeki incinme nedeniyle sahalardan 3 hafta süreyle uzak kalacağı öğrenildi.



Ligin 25. haftasında deplasmanda Tottenham Hotspur ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanan Adebayor, takımı Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde 24 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Roma ile oynayacağı maçta da forma giyemeyecek.

