Arsenal-Wolverhampton maçında korkutan sakatlık

Premier Lig'de oynanan Arsenal Wolverhampton maçında David Luiz ile çarpışan Raul Jimenez hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Arsenal’ın Wolverhampton’ı ağırladığı maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmada Arsenal’in kullandığı köşe vuruşunda savunmacı David Luiz ile hava topu mücadelesinde çarpışan Raul Jimenez yere yığıldı.

Başından oldukça kötü bir darbe alan Jimenez uzun süre yerde hareketsiz şekilde kalınca büyük bir panik yaşandı. Takım arkadaşları ve Arsenal futbolcularının başında toplandığı 29 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Çarpışmanın şiddetiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Jimenez oyuna devam edemedi ve yerini Fabio Silva’ya bıraktı. Sahadan sedye ile ayrılan futbolcu hastaneye kaldırıldı.