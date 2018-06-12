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Spor

Arsenal, Torreira için 26 milyon Euro ödemeye hazır

İSTANBUL,(DHA) -  Transfer dönemine hız kesmeden giren Arsenal şimdi de 22 yaşındaki oyuncu için kapıyı araladı

12 Haziran 2018 14:53

İSTANBUL,(DHA) - 

Transfer dönemine hız kesmeden giren Arsenal şimdi de 22 yaşındaki oyuncu için kapıyı araladı.
Arsenal, Sezonu 10\'uncu sırada bitiren İtalia\'nın Serie A takımlarından Sampdoria\'nın genç yıldızı Lucas Torreira\'yı orta saha pozisyonunu güçlendirmek amacıyla satın almak istiyor. 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu bu sezon 36 maçta 4 gol atarak hem defansa hem de hücuma destek verebildiğini Arsenal\'e gösterdi. Defansif orta saha oyuncusu Torreira, 25 milyon Euro\'luk serbest kalma maddesine sahip. İtalyan basınından Sky İtaly\'nin haberine göre Sampdoria takımı, Arsenal\'den 30 milyonluk Euro\'yu bir kaç seneye yayarak ödemesini istedi. İngiliz basınından Metro Gazetesi, Unai Emery\'nin orta saha için birinci oyuncu olarak düşündüğünü bildirildi. Uruguay milli takımının hazırlık kampında bulunan Torreira\'nın menajeri henüz transferin gerçekleşmediğini belirtti.

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