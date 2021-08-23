Arsenal taraftarının sabrı taştı: Arteta dışarı!

Arsenal'in sahasında Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin ardından taraftarın sabrı taştı. Maç sonrası İspanyol teknik adamın arabasının önünü kesen taraftarlar "Arteta dışarı" tezahüratları yaptı.

Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye sahasında 2-0 yenilirken; taraftarın sabrı taşdı. Maç sonrası Mikel Arteta'nın arabasının önünü kesen bir grup taraftar "Arteta dışarı" tezahüratları yaptı.

Bazı taraftarlar, "Mikel, kendine bir iyilik yap ve takımı bırak" diye seslendi. Bir taraftar ise "Arteta, bu iyi bir sonuç muydu? İstifa et" şeklinde bağırdı.

Arsenal'li oyuncular, Chelsea maçının devre arasında ve maç sonrasında yuhalanırken, Arteta karşılaşma sonrası taraftarın protestosu için, "Zor durumda olsak da, oyunculara destek vermeye çalışıyorlar. Taraftara teşekkür etmeliyim. Taraftarlar için ve takım için bir çok olumlu yön gördüm. Maç sonrasında herhangi oyuncuya bir kötü tepki görmedim. Bu benim düşüncem" açıklamasını yaptı.

Topçular, sezona 2'de 0 yaparak ve gol atamadan başlarken, 118 yıllık tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Brentford ve Chelsea'ye yenilen Arteta, bu transfer döneminde 100 milyon Pound ödedi. Ancak yeni transferler de Arsenal'e ilaç olamadı.