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Spor

Arsenal N'Zonzi'yi transfer ediyor

İSTANBUL, (DHA)- İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla'nın orta saha oyuncusu Steven N'Zonzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

14 Aralık 2017 13:02

İSTANBUL, (DHA)- İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla\'nın orta saha oyuncusu Steven N\'Zonzi\'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sevilla\'da teknik direktörüyle problemler yaşayan ve ayrılmak isteyen N\'Zonzi ile Juventus, Everton ve Arsenal yakından ilgileniyor. İspanya kaynaklı haberlere göre, Arsenal Fransız oyuncu için 40 milyon Euro\'yu gözden çıkardı. Oyuncuya bonservis bedeli olarak 37 milyon Euro ödeyecek olan Londra temsilcisi, bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak.
Sevilla ile 2020\'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon La Liga\'da 10 Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giydi. N\'Zonzi, Sevilla\'ya transfer olmadan önce Premier Lig ekiplerinden Stoke City\'de top koşturdu.

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