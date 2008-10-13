Arsenal Mevlüt'ü istiyor

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in, Mevlüt Erdinç ile ilgilendiği ve Fransa'nın Sochaux takımında oynayan Türk oyuncuya Ocak ayında teklif götürmeye hazırlandığı ileri sürüldü.







Premiershiplatest adlı internet sitesi, Fransız basınının, Arsenal'in Fransa'da top koşturan birkaç oyuncuyla ilgilendiğine dair haberlere son birkaç haftadır yer verdiğini, ancak Erdinç ile ilgili transfer söylentilerinin doğruluğuna inanıldığını belirtti.



Arsenal'in, Erdinç'i renklerine bağlayacak teklifi ocak ayında yapacağını ifade eden site, 21 yaşındaki golcü futbolcunun, Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in, Avrupa'da top koşturan ve gelecek vadeden genç futbolcuların transfer edilmesine yönelik planına uygun olduğunu da haberine ekledi.