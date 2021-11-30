Arsenal maçı öncesi Manchester United'dan Michael Carrick kararı

Manchester United, Michael Carrick'in Arsenal maçında da takımın başında olacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i göreve getiren Kırmızı Şeytanlar, kritik maçta Michael Carrick'in takımın başında olacağını açıkladı.
Manchester United, Premier Lig'de 13. hafta sonrasında 18 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.
Geçen hafta, Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona ermişti.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United - Arsenal maçı 2 Aralık Perşembe günü oynanacak. Old Trafford'daki mücadele saat 23.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.