Arsenal'in kaptanı Aubameyang, sıtma olduğunu açıkladı

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Arsenal'in kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, sıtma olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Aubameyang'ın geçen hafta Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başlamaması daha sonra da kadro dışı bırakılması Arsenal taraftarları arasında tartışmalara sebep olmuştu. Teknik direktör Mikel Arteta, oyuncunun hastalık sebebiyle kadroda olmadığını söylemişti.

Instagram üzerinden açıklama yapan Aubameyang, "Selam dostlar, bütün mesajlar ve aramalar için teşekkürler. Maalesef birkaç hafta önce milli takım maçları için Gabon'dayken sıtma kaptım" yazdı.

Gabonlu futbolcu birkaç gündür hastanede olduğunu ve kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.