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Spor

Arsenal Giroud'nun muhteşem golüyle güldü

Premier Lig'de Arsenal'in Crystal Palace'ı 2-0 yendiği karşılaşmada Fransız Olivier Giroud harika bir gole imza attı

02 Ocak 2017 12:19

İngiltere Premier Lig'de 19. haftanın son iki karşılaşmasında Arsenal, Crystal  Palace'ı 2-0 yenerken, Tottenham ise Watford'ı 4-1 mağlup etti.
 
Premier Lig'in 19. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Ligin iddialı  takımlarından Arsenal, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace'ı Olivier Giroud'un 17 ve Alex Iwobi'nin 56. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup  etti.
 
Arsenal'in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir  gole imza attı. Alexis Sanchez'in sol kanattan yaptığı ortada  Giroud, arkasında  kalan topa "akrep vuruşu" diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top  ağlarla buluştu.

 

Tottenham Alli ve Kane ile güldü

 

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ise  deplasmanda oynadığı Watford karşılaşmasını, 4-1 kazandı. Tottenham'ın gollerini,  27 ve 33. dakikada Harry Kane, 41 ve 46. dakikada Dele Alli kaydetti. Ev sahibi  ekibin golü de 90+1'inci dakikada Younus Kaboul'den geldi.
 
Bu sonuçlarla puanını 40'a çıkaran Arsenal 3. ve 39'a yükselten Tottenham da 4. sıraya tırmandı. 19 hafta sonunda 49 puan toplayan Chelsea, ligin  zirvesinde, Liverpool ise 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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Giroudakrep vuruşuArsenalgol

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