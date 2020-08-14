Arsenal ezeli rabinden ayrılan Willian'ı transfer etti

Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, Arsenal'le sözleşme imzaladı.

Arsenal'den yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yedi sezon önce Rus ligi takımlarından Anzhi'den 35 milyon Euro bonservis karşılığında Chelsea'nin yolunu tutan Willian, bu süreçte Mavi-beyazlı formayla 339 maça çıktı ve 125 gole doğrudan katkı (63 gol - 62 asist) sağladı.

Arteta: Fark yaratabilecek bir futbolcu

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian transferi için, "Bizim için fark yaratabilecek bir futbolcu. Üç farklı pozisyonda oynuyor, takımımıza çok yönlülük sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.