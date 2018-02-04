Arsenal, Cenk'li Everton'ı rahat geçti

Arsenal - Everton: 5-1

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 26\'ncı hafta maçında Arsenal sahasında Everton\'ı 5-1 yendi.

Emirates Stadyumu\'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Londra ekibi, 6\'da ve 19\'da Aaron Ramsey, 14\'te Laurent Koscielny ve 37\'de yeni transfer Pierre Emerick Aubameyang\'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0\'lık üstünlükle geçti. 64\'te Dominic Calvert-Lewin, Everton\'ın tek sayısını kaydederken, maçın sonucunu belirleyen isim yine Aaron Ramsey oldu. Galli oyuncu 74\'üncü dakikada kaydettiği golle kendisinin 3, takımının 5\'inci golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 5-1.

Milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleye 78\'inci dakikada Oumar Niasse\'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 45\'e yükseltirken, Everton 31 puanda kaldı.