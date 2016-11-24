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Spor

Arsenal Belotti için kesenin ağzını açtı

Torino Başkanı, Belotti'nin sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi

24 Kasım 2016 11:56

Arsenal, Serie A ekiplerinden Torino'nun genç futbolcusu Andrea Belotti için 80 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi uzun süredir takip ettiği 22 yaşındaki yıldıza en geç sezon sonunda kadrosuna katmayı hedefliyor.

Torino Kulübü ise Belotti ile yeni sözleşme imzalama hazırlığı içerisinde. Torino Başkanı Urbano Cairo yaptığı açıklamada: "Yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyoruz. Kısa sürede imzalar atılacak" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını yeni sözleşmede Andrea Belotti'nin serbest kalma bedelinin 80 milyon Sterlin olacağını öne sürdü. Genç yıldız bu sezon 15 resmi maçta 13 gol attı.

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