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Spor

Arsenal, Aubameyang ile bonservis rekoru kırdı

Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, rekor bonservis ücretiyle Arsenal'e imzayı attı

31 Ocak 2018 19:36

Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, rekor bonservis ücretiyle Arsenal\'e imzayı attı.
Premier Lig ekibi Arsenal, Borussia Dortmund\'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre de yıldız futbolcunun 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 56 milyon sterlin karşılığında transferin gerçekleştiği bildirildi. Bu bonservis bedeli sonrası da Aubameyang, Arsenal\'in en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

İSTANBUL / DHA

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