Arsaya ev yapmak için 85 kişiyi arıyor

İlkokulda gösterdiğiniz başarı üzerine size arsa hediye edilmesi hoşunuza gider miydi? Bu soruya kimse 'hayır' demez herhalde. Ama bir de bu haberi okuyun, ondan sonra soruyu bir kez daha cevap verin.



Sene 1984. İstanbul 4. Levent'te Yaşar Doğu İlköğretim Okulu 3.sınıf öğrencisi olan Meral Elitoğ, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir mektup alır. Mektupta Elitoğ ailesi için son derece gurur verici bir haber vardır.

Meral Elitoğ'un derslerinde gösterdiği üstün başarıyı devlet gözardı etmemiş ve bu başarılı öğrenciyi ödüllendirmek istemiştir. Ödül ise bir hayli ilginç ve şaşırtıcıdır. Öyle sandığınız gibi ne bir dizi okul kitabı, ne eğitimine katkıda bulunacak bir burs, ne de defter kalem gibi kırtasiye malzemeleridir.

Küçük Meral Ankara Keçiören semtinde bulunan bir arsadan 250 metrekarelik bir hisse ile ödüllendirilmiştir. İleride ev sahibi olmasına olanak sağlayacak bu ödül karşısında şaşkına dönen Elitoğ Ailesi en başta bu hediyeye inanamaz. Ne zaman ki tapu senetleri kendilerine teslim edilir, ödülün şaka olmadığı iyice ortaya çıkar.



Aynı ödülü sadece Meral değil, 85 başarılı öğrenci daha kazanmıştır. Meral bunu seneler sonra öğrenir ama önce 1984'e gidip ödülün hikâyesini anlatalım.



Milli Eğitim Bakanlığı 1984 yılında bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelindeki başarılı ilkokul öğrencilerini ödüllendirmek ve onları okumaya teşvik etmek amacıyla bir arsa hediye etme projesini yürürlüğe koyar Türkiye genelindeki en başarılı öğrenciler belirlenir fakat başarılı öğrenci sayısı beklenenin çok üzerindedir. Eldeki arsa sınırlı olduğu için noter belirlenen yüzlerce öğrenci arasından 86 şanslı öğrenci kurayla belirler ve 21,5 dönümlük arsa 86 öğrenci arasında eşit olarak paylaştırılır. O şanslı 86 öğrenciden biri de Meral Elitoğ'dur.



Derslerinde gösterdiği başarı nedeniyle 250 metrekarelik bir arsayla ödüllendirilmesine rağmen hayat şartları Meral'i okumaya değil çalışmaya zorlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra Almanya'ya çalışmaya giden Meral, Türkiye'de tapulu bir arsası olduğu güvencesiyle tekrar Türkiye'ye gelip yerleşmeyi hayal eder. Bir gün gelir ve vatanına dönmeye karar verir. Fakat ev yapmak için devletin kendisine hediye ettiği tapulu arsasında gerekli işlemleri yaptırmak istediğinde büyük hayal kırıklığına uğrar.



‘Beni bulun ev sahibi olalım’



Çünkü Meral Elitoğ'un arsasını kullanabilmesi için ancak aynı ödülü alan diğer 85 öğrenciye ulaşması gerekmektedir. Bu öğrencilerin arsadan yararlanabilmesi icin hepsinin birlikte arsayı kullanması gerekmektedir.

Şu an 33 yaşında ve bekâr olan Meral Elitoğ, yıllarca bir ev hayaliyle yaşadığını anlatarak “Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer 85 kişiye ulaşmam çok zor, elimde gerekli tüm evraklar ve tapu olduğu halde arsamı kullanmam imkansız” diyor.

Devlete dava açmayı düşündüğünü ancak çok yüksek olan dava masraflarını karşılayacak maddi imkanı olmadığı için çaresiz kaldığını belirten Elitoğ “Keşke devlet arsa yerine bursla ödüllendirseydi en azından eğitimimi devam ettirebilirdim oysa şimdi bana verdiği arsanın işe yaramaz bir şey olduğunu görüyorum ve yıllardır boş hayallerle beni kandırdığını düşündüğüm devlete dava bile açamıyorum” diyor.



‘Hem şanslı hem mağdur 85 ortak’



Arsayı kullanabilmesi için kendisi gibi arsa ödülü kazanan diğer 85 kişiye ulaşması gereken Meral Elitoğ bu 85 kişiye nasıl ulaşacağını kara kara düşünüyor. Meral Elitoğ içinde bulunduğu durumun iğneyle kuyu kazmak olduğunu belirterek, “Bu 85 kişinin isimleri ben de var ancak, aradan 24 yıl geçmiş. Kim bilir bu insanlar şimdi Türkiye'nin hangi şehrinde. Birçoğunun adresi değişmiş durumda. Belki de bazıları öldü.” diyor.



Arsanın değerinin en az 150 milyar olduğunu söyleyen Meral Elitoğ, gazetemiz aracılığıyla kendisi gibi hem şansı ama aynı zamanda mağdur olan 85 kişiye seslenerek, 'Beni bulun. Ev sahibi olalım” çağrısında bulunuyor. (Yeni Şafak)

