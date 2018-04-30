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Arsalarına düşük fiyat verilmesine tepki gösterdiler

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi sakinleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için istimlak edilen arsalarına düşük fiyat verilmesine tepki gösterdi

30 Nisan 2018 14:38

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi sakinleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için istimlak edilen arsalarına düşük fiyat verilmesine tepki gösterdi.
İncirli Mahallesi mevkiinde deniz kenarındaki arsalarında toplanan mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek, arsalarına değerinin verilmesini istedi. Arsalara verilen fiyatın çok düşük olduğunu söyleyen avukat Cihan Tufan, müvekkillerinin bu şartlarda arazilerinden ayrılmak istemediğini söyledi. Tufan, \"Kurulacak alanın Enerji İhtisas Bölgesi\'nin yüzde 95\'i hazine arazisidir. Kalan yüzde 5\'i özel mülkiyete tabi yerlerdir. Burada yaşayan halk yüzlerce yıl önce buraya yerleşmiş, hayvancılıkla, tarımla uğraşan insanlardır. Ülkemizin en saf, en temiz ve en vatansever insanlarıdır. Haklarında açılan davada öncelikle acele kamulaştırmada metrekaresine 87 lira değer biçilen yer maalesef buranın mülkiyeti ve imar durumu netleşmediğinden dolayı ziraat bilirkişileri tarafından verilen raporda tarla vasfında değerlendirilmiş. Buğday ekilen bir yer olarak gösterilip 5 lira 45 kuruştan değer biçilmiştir. Bu kabul edilemez\" dedi.
AYNI FİYATIN 2 KATINA BİZ ALALIM
Göz yaşları içinde konuşan 8 çocuk annesi Makbule Coşkun (70), \"Bizden 5 lira olarak istediği yere 10 lira, 15 lira verip alalım. Bizim nereye gitmemiz lazım, ne yapmamız lazım? Başka yerimiz yok, yurdumuz yok. Garibanız biz, nereye gideriz? Biz bu fiyata yerimizi vermek istemiyoruz\" diye konuştu.
Bölge köylülerinden Fevzi Uçgun ise \"Biz devletimizin milletimizin yanındayız, devletçiyiz. Yörüklerden devlete hiçbir hainlik gelmemiştir. 1975\'te BOTAŞ bizim yerlerimizi istimlak etti, hala paralarımız orda duruyor. Duvarı çekti köyle irtibatı kesti ama boru hattındaki hırsızları biz yakalıyoruz, bekçiliğini biz yapıyoruz. Bu arsalar devletimiz için faydalıysa alsın ancak yerin değerini versin. Bizden 5 liraya alıp kime peşkeş çekecekler. Benden 5 liraya alıp, Ahmet\'e 5 milyona vermesinler\" dedi.

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