T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arsada bulunan kafatası, kayıp Alzheimer hastasına ait çıktı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Mudanya İlçesi Söğütpınar Mahallesi'ndeki boş arsada bulunan kafatasının, 2016 yılının nisan ayında evinden ayrılan ve kendisine bir daha ulaşılamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Altın'a ait olduğu DNA

11 Ekim 2017 19:07

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)-BURSA\'nın Mudanya İlçesi Söğütpınar Mahallesi\'ndeki boş arsada bulunan kafatasının, 2016 yılının nisan ayında evinden ayrılan ve kendisine bir daha ulaşılamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Altın\'a ait olduğu DNA testi ile belirlendi.
Söğütpınar Mahallesi\'nde oturan Alzhemier hastası Emin Altın geçen yılın nisan ayında köpeği ile evinden ayrılmış ve kendisine bir daha ulaşılamamıştı. 2 çocuk babası Altın\'ın ailesinin başvurusu üzerine AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma, AKUT ile Mudanya ve Nilüfer belediyelerinden yaklaşık 70 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Üç gün süren çalışmalardan sonuç alınamayınca aramaya son verildi.
Geçen günlerde mahalle sakinleri tarafından kayıp Emin Altın\'ın evinin yakınlarındaki boş arsada bir kafatası bulundu. Kafatasının Altın\'a ait olabileceğinden şüphelenilince, ailesinden alınan örnekler DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yapılan testlerde DNA\'ların uyuşması sonucu kafatasının Emin Altın\'a ait olduğu belirlendi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Emin Altın\'ın kafatasının ailesine teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tarık ARSLANMUDANYA Bursa DHABURSA Mudanya İlçesi Söğütpınar MahallesiAlzheimerEmin AltınDNA testiSöğütpınar MahallesiAlzhemierAFAD Jandarma AramaKurtarma AKUTMudanyaNilüferGeçenKafatasının AltınDNAAdli Tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24