Arsada bulunan kafatası, kayıp Alzheimer hastasına ait çıktı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)-BURSA\'nın Mudanya İlçesi Söğütpınar Mahallesi\'ndeki boş arsada bulunan kafatasının, 2016 yılının nisan ayında evinden ayrılan ve kendisine bir daha ulaşılamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Altın\'a ait olduğu DNA testi ile belirlendi.

Söğütpınar Mahallesi\'nde oturan Alzhemier hastası Emin Altın geçen yılın nisan ayında köpeği ile evinden ayrılmış ve kendisine bir daha ulaşılamamıştı. 2 çocuk babası Altın\'ın ailesinin başvurusu üzerine AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma, AKUT ile Mudanya ve Nilüfer belediyelerinden yaklaşık 70 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Üç gün süren çalışmalardan sonuç alınamayınca aramaya son verildi.

Geçen günlerde mahalle sakinleri tarafından kayıp Emin Altın\'ın evinin yakınlarındaki boş arsada bir kafatası bulundu. Kafatasının Altın\'a ait olabileceğinden şüphelenilince, ailesinden alınan örnekler DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yapılan testlerde DNA\'ların uyuşması sonucu kafatasının Emin Altın\'a ait olduğu belirlendi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Emin Altın\'ın kafatasının ailesine teslim edileceği bildirildi.



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