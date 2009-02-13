Arsa rantının altında Gökçek'in imzası var

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı MelihGökçek'in peşini bırakmıyor. Vural'ın ortaya koyduğu kooperatif skandalından sonra Melih Gökçek , haberinin olmadığını açıklamıştı. Vural, "Haberi de var, belgelerin altında imzası da var" dedi.



Bugün ortaya çıkan belgeler Gökçek'in skandal kooperatiften de rant sağlayan arsa satışından da haberdar olduğunu ortaya koydu.



Ankara'nın en değerli noktalarından Beysukent 598 numaralı parsel. Tam 30 bin metrekare arsa. Güzelbağ Kooperatifinin Başkanı Rahmi Çınar Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı. Büyükşehir Belediyesinin Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Pamuksuz da o kooperatifte başkan yardımcısı



Kişi başına sadece 9 milyar 280 milyon lira düştü.. Bugün satacak olsalar en az 20 trilyon yani 20 milyon lira edecek bu arsaya neredeyse bedavaya sahip oldular.



Herkes şaşırdı. Yapılan yazılı açıklamaya bakılırsa Melih Gökçek de şaşırdı. "Medyadan öğrendim hemen soruşturma açtırdım" dedi.



Birinci belgeye göre belediye, bürokratlara satılan arazinin yazısını Ankara Valiliği'ne yolluyor.. İşte o yazı Melih Gökçek adına deniyor ve Güzelbağ Kooperatifine "tamamdır" deniliyor.



İkinci belgeye göre Melih Gökçek, Güzelbağı Kooperatifi'ni çok yakından tanıyor. Çünkü aynı kooperatifle bürokratlar daha önce de 67 bin metrekarelik bir arsayı satın almak istemiş.



Gökçek de hemen olur demiş ve belediyenin arsasını belediyenin yöneticilerine imzasıyla tahsis etmiş. Ama arsaları istimlak edilen vatandaş mahkemeye gidince oyun bozulmuş.



