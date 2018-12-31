Arsa mağduru olduklarını söyleyen bir grup, Noel Baba kostümüyle eylem yaptı

İzmir'de bir grup, Noel Baba kostümü giyerek 45 yıldır verilmediğini iddia ettikleri imar hakları için eylem yaptı.

Kendilerini 'Balçova Arsa Mağdurları' şeklinde isimlendiren grup, Konak Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

200 kişilik gruptan yaklaşık 20'si Noel Baba kostümü giyerek eyleme katıldı.

Arsalarına çeşitli tesisler yapıldığını ancak paralarının verilmediğini iddia eden grubun avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Turan, eylemde yaptığı konuşmada, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir belediye, 5 bin aileden toplanan bedellerle baraj, teleferik ve otel yaptırıp, bunları belediyeye mâl ettikten sonra bu insanlara verdiği imar hakkı sözünü hiçe sayarak 'Size bir şey veremiyoruz. Adımız hıdır, elimizden gelen budur' ifadesi ile saygısızlıkta bulunmamıştır" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)