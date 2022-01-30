Arsa fiyatları 8 yılda yüzde 1000'in üzerinde arttı

Son dönemde artan konut fiyatları, yatırımcıların arsa ve tarlaya olan ilgilerini artırdı. Ülke genelinde arsa, tarla dükkan gibi konut dışı gayrimenkullerin satışı 1,5 milyon adedi aşarak rekor kırdı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün TSKB Gayrimenkul Değerleme’den edindiği bilgilere göre yatırımını doğru lokasyonda arsa ve tarlaya yapanlar kazançlı çıktı. İstanbul Arnavutköy’de Tarla Fiyatları 2013’ten bu yana yaklaşık yüzde 600 artarken, Eyüp’te bu artış yüzde 700’ü aştı, Çatalca’da yüzde 500’ü buldu. Beykoz’da tarla fiyatı 8 yılda yüzde 1000’in üzerinde artarken, Sarıyer’de arsa Fiyat artışı yüzde 300’ü aştı. Çanakkale Köprüsü ile değerlenen Lapseki’de yüzde 1400 artışlar kayda geçerken, İzmir’de Arsa Fiyatları yüzde 300’ü aşan oranda arttı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projelerinin arsa ve arazi alımında önemli rol oynadığını söyledi.

TIKLAYIN: Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1,5 milyon adedi aşarak rekor kırdı