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Yaşam

Arpist Ceren’in cesedi okyanustan çıkarıldı

Türk Arp sanatçısının cenazesi 3 yıl sonra okyanustan çıkartıldı. Cesedin okyanusun dibinde bozulmadan kalması şaşırttı.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Dünyaca ünlü Türk arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, 1 Haziran 2009’da Brezilya konseri dönüşünde bindiği Fransız Hava Yolları’na ait uçağın okyanusa düşmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Türk Arp sanatçısının cenazesi 3 yıl sonra okyanustan çıkartıldı. Cesedin okyanusun dibinde bozulmadan kalması şaşırttı.


Uçaktaki tek Türk yolcu olan Necipoğlu ile birlikte kazada hayatlarını kaybeden yolcuların cenazeleri okyanustan çıkarılarak Paris’e getirildi. Necipoğlu’nun naaşı perşembe günü İstanbul’da yapılacak cenaze töreninden sonra toprağa verilecek.


Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, cenaze töreninden önce sanatçı anısına bir konser verecek. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Arp Anasanat Dalı Başkanı Necipoğlu, Rio de Janerio kentindeki Uluslararası Arp Festivali’nde Türkiye’yi temsilen konser vermiş sonra da, Air France Havayolları ile dönerken, uçağın pilotaj hatası sonucu okyanusa düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.


Necipoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda yolcunun cenazeleri bulunamamıştı. Ancak 2 yıl sonra, uçağın okyanusta bulunan yeni bir parçasında 37 yaşında ölen Necipoğlu ve çok sayıda diğer kurbanın cenazeleri çıkarılarak Paris’e getirildi.

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