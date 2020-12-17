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Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

17 Aralık 2020 10:33

"Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için" buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı.

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