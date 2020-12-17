Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

"Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için" buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı.

İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; dünya genelinde yaşanılan "Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla" buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı. Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.