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Yaşam

Arp sanatçısı Necipoğlu'nun cenazesi yurda getirildi İSTANBUL (A.A)

22 Kasım 2011 19:10

-Arp sanatçısı Necipoğlu'nun cenazesi yurda getirildi İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Brezilya açıklarında 1 Haziran 2009 tarihinde Atlas Okyanusu'na düşen uçakta hayatını kaybeden ve 2,5 yıl sonra bulunan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Fatma Ceren Necipoğlu'nun cenazesi yurda getirildi. THY'ye ait uçakla İstanbul'a getirilen Necipoğlu'nun cenazesini, Atatürk Havalimanı'nda yakınları karşıladı.  Arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu için 24 Kasım Perşembe günü Fulya Sanat Merkezi'nde bir tören düzenleneceği ve cenazesinin Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Kanlıca Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Türk arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, Brezilya'daki Rio Arp Festivali'nden dönerken uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

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