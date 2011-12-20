Aromalı nargileye de yasak



T24 - Kapalı alanlardaki tütün yasağını genişleten yasayla, aromalı nargilenin de yasak kapsamına alınmasını öngörülüyor.





Kapalı alanlardaki sigara yasağının genişletilmesini öngören teklifi hazırlayan ve bunun yasalaşması için çaba gösteren TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu alanda yeni düzenlemeler içeren teklif hazırladı.

Erdöl, teklifin, ''Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ile ilgili uygulamada karşılaşılan bazı konuların açığa kavuşturulmasını öngördüğünü bildirdi.

Sigara yasağıyla ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi konusunda AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Erdöl, mevcut düzenlemeye göre nargilenin de tütün yasağı kapsamında olmasına rağmen, ''meyveli, aromalı'' diye sunulan nargile türleriyle ilgili bu yasağın delinmeye çalışıldığını söyledi.

''Aromalı nargilelerin tütün yasağı kapsamına girmediği iddiasıyla kanunun arkasından dolaşılmaya çalışılıyor. İçinde sadece su bile olsa, nargilenin şişesi bile tütün sayılmalı'' diyen Erdöl, söz konusu nargile türlerinin de yasak kapsamına alınmasını öngören teklifin, bu konudaki kafa karışıklığını gidermeye yönelik olduğunu bildirdi.

Teklifin, sigara paketleri üzerindeki resimli uyarıların büyütülmesini de kapsadığını kaydeden Erdöl, ''Halen bu uyarılar paketin yüzde 47.5'ini kapsıyor. Teklif yasalaşırsa bu uyarılar paketin yüzde 50'sini kapsayacak'' dedi.





İlk ihalede uyarı yerine ceza



Mevcut yasaya göre tütün şirketlerinin yiyecek ve içecek üretimi yapmasının yasak olduğunu da hatırlatan Erdöl, ''Ancak yiyecek ve içecek üreten şirketlerin tütün mamulü üretmesinin önünde engel yok. Tasarı bununla ilgili de yasak getirilmesini amaçlıyor'' şeklinde konuştu.



Kamu kurumlarının bahçelerinde sigara yasaklarına aykırı davrananlara ceza kesecek merci ile ilgili de uygulamada kafa karışıklığı bulunduğunu kaydeden Erdöl, yasa teklifinde, bu cezalar için de, kapalı alandaki ihlalde ceza uygulayan kişinin yetkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.



Prof. Dr. Erdöl, mevcut düzenlemeye göre, yasa ihlali yapan işletmelerin önce uyarılmasının, tekrar halinde para cezası uygulanmasının öngörüldüğünü belirterek, ''Uygulamada ilk ihlalde uyarı verilmesinin caydırıcı olmadığı görüldü. Bu nedenle uyarı yerine doğrudan para cezası uygulanması daha doğru'' şeklinde konuştu.





