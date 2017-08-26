Aroma Yönetim Kurulu: Yüksek zam teklifine rağmen greve gidildi

BURSA (DHA)- BURSA\'da üretim yapan Aroma meyve suyu firmasının iki fabrikasında, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması sonucu başlatılan grev devam ederken, Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, \"Verdiğimiz yüksek zam teklifine rağmen greve gittiler\" dedi..

Fabrikalarında devam eden grev ile ilgili yazılı basın açıklaması yapan Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, toplu sözleşme görüşmesinde zam teklif etmedikleri yönünde çıkan ve gerçeği yansıtmayan yanlı haberler ile kendilerinin yıpratılmak istendiğini söyledi.

SENDİKA İLE GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRDÜK

Fabrikalarında örgütlenen Tek Gıda-İş Sendikası Bursa Şubesi ile bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmesini sürdürdüklerini açıklayan Mahmut Atom Duruk, yüzde 14.1 zam önerilerinin sendika tarafından kabul edilmediğini ve greve gidildiğini ifade etti. Verdikleri zam önerisinin, şu anki yıllık enflasyon oranının yaklaşık yarı yarıya fazlasına tekabül ettiğini vurgulayan Aroma’nın Genel Müdür Vekili, “Asgari ücrette de memur maaşlarında da böyle bir zam oranı olmadı. Teklifimiz Türkiye\'nin ortalamasının üzerindeydi. Buna rağmen önerimizi kabul etmediler” diye konuştu.

ÜRETİCİNİN KAYBI BÜYÜK

Devam eden grev nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntılar yüzünden üreticilerden ürün alamadıklarını açıklayan Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, şu anda şeftali döneminde olduklarını hatırlatıp, \"Türkiye\'de, şeftali üretiminin merkezi olan Bursa\'da en büyük alıcılardan birisi biziz. Yıllık binlerce ton şeftali satın alıyoruz üreticiden. Şu anda üretici de sıkıntıda. Onların ürünleri de dalda kalıyor\" diye konuştu.

\"GLOBAL MARKA OLACAĞIZ\"

Yılda 125 bin ton meyve işleyen Aroma\'nın gelecek sene kuruluşunun 50\'nci yılını kutlayacağını belirten Mahmut Atom Duruk, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını, meyvenin yanı sıra sebze suyu üretimi konusunda da çalışmaları bulunduğunu anlattı.

Yaklaşık 50 yıldır ülke ekonomisine katkı sağladıklarını aktaran Duruk, Aroma\'nın doğrudan ve dolaylı yollardan ülke ekonomisine ciddi sayıda istihdam sağladığını vurguladı.

Fabrikalarında işledikleri ürünleri alın teri ile yetiştiren üreticiden/çiftçilerden aldıklarını kaydeden Duruk, \"kurulduğumuz günden beri sadece tüketicilerimizi değil işçimizi ve üreticimizi de koruyor, onları da düşünüyoruz.\" dedi.

Toplam cirosu 200 milyon lira olan Aroma\'nın Almanya\'dan Dubai\'ye, ABD\'den İsviçre\'ye, Türkmenistan\'dan Libya\'ya kadar onlarca ülkeye ihracat yaptığını, cari açığın azalmasına katkı sunduğunu anlatan Duruk, \"Ülkemizde zaten bir markayız. Dünyada da global bir marka olma hedefiyle çalışmalarımızı emin adımlarla yürüteceğiz. Ülke ekonomisine katkı sunmaya, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam edeceğiz.\" diye konuştu.

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