AROG'un izini Yahşi Batı sildi

İşte Yahşi Batı'nın esprileri

Milliyet gazetesinin haberine göre filmin Kanyon AVM'de yapılan galasına katılan konuklar Yahşi Batı filmini başarılı ve komik buldukları konusunda fikir birliğine vardı. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Kenan ve Ozan Doğulu, Carolina Koç, Nevbahar Koç, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan gibi tanınmış isimlerin katıldığı gala öncesi basın toplantısı düzenleyen Cem Yılmaz gazetecilerin sorularını cevapladı.Cansu Dere gelmedi Cem Yılmaz'ın filminde kısa bir rol oynattığı ve geçen aylarda kavga edip ayrıldığı eski sevgilisi Cansu Dere, galaya katılmadı. Filmde başrol oyuncularından Zafer Algöz de rol aldığı bir tiyatro oyununun olması nedeniyle galaya geç saatlerde gelebildi.En komik kim yarışmasında yokum Gazetecilerin sorduğu soru üzerine Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 3 filmi ile vizyona girmesi sonrası yaşanacak bir gişe savaşının tarafı olmayacağını söyleyen Yılmaz, "Eğer bu en komik kim yarışmasına döndürülmüşse ya da onun altı kurcalanıyorsa ben bu yarışmada yokum" dedi."Taktir ettiğim jön var, o da Kenan İmirzalıoğlu" Gazetecilerin "Hep aynı kadroyla uzun süredir film çekiyorsunuz, yani nesil jönlerden yeni oyuncu arkadaşlar da artık sizin filmlerinizde rol alabilir mi?' sorusuna ise Yılmaz, "Türk sinemasındaki takoz probleminden mi bahsediyorsunuz?'" şeklinde cevap verirken Yılmaz, daha sonra yaptığı espri ve açıklamalarla durumu toparlamaya çalıştı.Yılmaz, eski sevgilisi Cansu Dere ile başrol oynayan İmirzalıoğlu için "Benim takdir ettiğim bir jön var o da Kenan İmirzalıoğlu onu Ezel'den beri severiz ama Ozan da benimle rol alırken durumu 5 cm takozla kurtarıyor' dedi.ABD'li de kendini yorarsa filmi beğenir Yaptığı "Yahşi Batı" filminin ABD'de izleyici bulup bulmayacağının sorulması üzerine Cem Yılmaz, "Biz nasıl Avatar'ı üç boyutlu gözlük takarak izliyorsak, onlar da bu filmi izlerken biraz düşünürlerse filmi izleyebilirler" diye konuştu.RTÜK'le problemi televizyonlar çözer Yedi yaş sınırlamalı filmindeki bazı aksaklıkları televizyonda filmi gösteren kanalın çözebileceğini söyleyen Yılmaz, 'Bizim RTÜK'le problemimiz yok, sorun çıkarsa televizyonlar sorunu çözer" dedi.Keşke o sahnede be olsaydım Yahşi Batı'nın galasından önce basın toplantısı düzenleyen oyuncular ilginç demeçler verdiler filmde argo kelimeler ve duş sahnesi nedeniyle 7 yaş üzeri sınırını getirildiğini söyleyen Ozan Güven, "Şunu belirtmek isterim ki, o sahnedeki Demet Evgar değil öyle yazıldı çizildi ama bir başkası" dedi. Bu lafın üzerine kısık sesle "Keşke ben olsaydım" diyerek herkesi şaşırttı."Bizim festivallerimiz benim için daha önemli" "Oscar benim için insanların kırmızı halıda yürüdüğü ödül dağıtıldığı bir aktivite benim için, çok yormam düşünmem Oscar aday adaylığını yada adaylığını... Kendi film festivallerimizi ödül törenlerimiz var ama öncelikle onları büyütmek yüceltmek gerek uluslararası anlamda" şeklinde konuşan Yılmaz "Bizim çekirdek bir kadromuz var aynı kadro daha nice filmler yapacağız. Bizim kendi film festivallerimiz daha önemli benim için. Biz bir ekibiz Özkan Uğur, Ozan Güven daha nice filmler yapacağız." şeklinde konuştu.Mazhar abi sinemayı bırakmadıysa Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Yılmaz'ın ilk filmi 'Her şey Çok Güzel Olacak' ta da rol alan Mazhar Alanson ilgili soruyu ise espriyle geçiştiren komedyen "Yaparız yine oynarız" dedikten sonra tabii Mazhar abi tabi sinemayı bırakmadıysa" diyerek Mazhar Alanson'a sıcak bakmadığını şaka yollu belirtti.Bu kıyas benim dışımda Sürekli Recep İvedik filmi ve gişe başarısıyla kıyaslanan Cem Yılmaz filmleri hakkında ise "Benim dışımda gelişen olaylar hiç düşündüğüm bir konu değil ha derseniz ne kadar gişe bekliyorsunuz mümkün olan en çok sayıda o ayrı bir şey. Ayrıca bu filmden elbet para bekliyorum, kendim eğleneyim diye yapmadım biz de oyuncu paraları dolgundur ama bazı yerlerde bu filmden çok para kazanacağım şeklinde yazılar çıktı. Ben öyle bir beyanat vermedim" şeklinde konuştu.Ömer daha iyi Daha önce yönetmenlik denemesi de olan Yılmaz'a bu filmi niye siz yönetmediniz sorusuna ise kısa net veren Cem Yılmaz "Ömer Faruk Sorak benden daha iyi... Ondan benden daha iyi yapardı ve yaptı da..." diyerek kompleksiz bir davranış sergiledi.Yahşi Batı esprileriyle de dikkat çekiyor. İşte filmin en çadpıcı esprileri: * Cem Yılmaz ve Ozan Güven batıya paşanın verdiği elamsı götürmek için yola çıktıklarında. Kovboylar tarafından çevriliyorlar. Batı da herkes ingilizce konuşuyor. Cem Yılmaz anlamayınca ne diyor yahu bu diyor ve film DVD seçeneğinden değiştirilerek Türkçe menüye dönüyor. Film türkçe olarak devam ediyor.* Cem Yılmaz Ozan Güven'e elması fesinin içine sakldığı için kızıyor. Ozan Güven sen malları nereye sakladın diyor. Cem Yılmaz popsundan önce tesbih sonra ayna kahve fincanıyla tabağını en sonda öttürerek mızıka çıkarıyor.* Ozan Güven kovboylara kurtulmak için biz çata pat Ahmet'in arkadaşlarıyız diyor. Cem Yılmaz yine kızıyor o kim diyerek. Daha sonra karşılaştıkları kızılderililere, kızılderililer Tük'tür derler diyor. Kızılderili bir adam yok öyle birşey deyince Cem Yılmaz bu defa kasımpaşdan apaçi Selim'in selamı var desek diyor.Bütün kıyafetlerini kızılderililere kaptıran Cem Yılmaz en son si.... bari diyor.* Donlarıyla ortada kaldıkları zaman Cem Yılmaz'ın boynundaki muskayı gören Ozan Güven, Cem Yılmaz'a özel bir anlamı olup olmadığını soruyor. Cem Yılmaz'da annemin hatırası her türlü musibetten korur bu muska diyor.* İstanbul'a telgraf çekmek için ofise giriyorlar. Telgrafı çekecek olan kişi yazıyı okuyamıyınca, Cem Yılmaz ulan gelen Red Kit olsa okurdun ama diyor. Telgrafçı kim takar Red Kit'i dediği sırada içeri Red Kit giriyor ve telgrafçı Hoşgeldin Red Kit abi dieyerek hazır ola geçiyor.* Elması ve kıyafetlerini çaldıran Ozan Güven ve Cem Yılmaz para kazanıp elması geri almaya karar veriyor. Bu yüzden batı kasabalarında gezerek bir sürü iş yapıyorlar. İlk olarak Osmanlı'daki ortaadirek oyunlarını yaparak paraya kazanmaya çalışıyorlar ama halk o oyunlara hiç gülmüyor. Oradan kazandıkları parayla, yiyecek alıyorlar. Şeker ve limonu gören Cem Yılmaz'ın aklına macun yapmak geliyor. Macun yapıp satıyorlar, onu da kovboylar elinden alıyorlar. Araba yıkama yeri gibi o döneme uyarlama At yıkama yeri yapıyorlar, insanların atlarını yıkayarak para kazanıyorlar. Daha sonra sinirlenen Cem Yılmaz kolayı icad edip semaverde satmaya başlıyor. Şi iyice ilerletip yanında ızgarada tavuk kızartıyor. Diğer esnaf işlerinin kesilmesine sinirlenip kavga çıkartıyor.* Namusumuzla para kazandırtmıyorlar diyen Cem Yılmaz, birden bire Şerif'in kapısında asılı Wantedlarda kendisine çok benzeyen birini görüyor. Bulana 10 dolar ödül veriyorlar. Ozan Güvn Cem Yılmaz'ı yakalamış gibi yapıyor 10 doları alıyor. Şerife bir kola içermiyiz diyor. Kolayı içen Şerif uyuyuncada Cem Yılmaz'ı nezaretten çıkarıp kaçıyor. Bu yolla neredeyse Batı'daki bütün kasabaları dolaşarak aynı taktiği uygulayıp para kazanıyorlar.* Bir gün kasabaları gezerken Demet Evgar'ı görüyorlar. Ormanlık bir alanda atış talimi yapan Demet Evgar için Ozan Güven kadın mı diye sorunca, Cem Yılmaz kadın tabii, nereye bakıyor neyi vuruyor burdan anlaşılıyor kadın olduğu diyor.* Cem Yılmaz Ozan Güven'e azılı suçlu John Lesh olarak tanıştırıyor. Demet Evgar'da annesini öldüren John Lesh'in Ozan Güven olduğunu duyunca silahını doğrultuyor. Bu sırada Cem Yılmaz yalan söylediklerini ve Osmanlı olduklarını ispatlamak için Arap Bacı taklidi yaparak lokum uzatıyor. Demet Evgar arap bacıyı anlamadım ama Lokum mantıklı geldi diyor.*Ozan Güven Demet Evgar için erkeksi hiç sevmem diyor. Cem Yılmaz erkeksi bayılırım her türlü alırım diyor.* Demet Evgar Ozan Güven ve Cem Yılmaz üçü birlikte elmasın peşine düşüyor. Elmasın kızılderililerde olduğunu öğreniyorlar. Daha sonra eski türk filmi sahnelerindeki gibi Demet Evgar Kızılderililerin başının Uağau Özkan'ın babası olduğunu öğreniyor. Uğur Özkan kız doğduğu için kendisini sepete koyup nehire bıraktığını söylüyor.* Uğur Özkan bir gece önce elması kumarda şerfie kaybettiğini söylüyor. Hepbirlkite şeriften geri almak için plan yapıyorlar. Uğur Özkan kumarda geri kazanacağını söylüyor ve poker oynuyor şerifle. Hep çok iyi giderken son el kaybederek sadece donuyla salondan dışarıya koşuyor.*Şerif Cem Yılmaz'dan kurtulmak için bir tane azılı kovboy tutuyor. İşini bitirmesini söylüyor. Azılı kovboy Uğur Polat Cem Yılmaz'ı görünce çok beğeniyor öldürmek yerine kur yapmaya başlıyor. durumu anlayan Cem Yılmaz hemen kaçıyor.* Filmin sonun da şerifin imzasıyla valiliğe yağlı güreş müsabakası düzenlediklerini kazanana ödül olarak Elması vereceklerini. Kendilerinide beklediklerini yazan bir telgraf çekiyorlar. Valilikten onay gelince Şerif deliye dönüyor. Elmas yerine Avize taşı vermeye karar veriyor.Şenlikler başlıyor bir kızılderili kız çıkıp Bir apachi ağlıyor diye şiir okuyor.* Yağlı güreşi kazanan Cem Yılmaz, Elmasın sahte olduğunu anlayınca, şerifin anahtarı popsuna sakldığını anlıyor ve onunla güreş tutuyor. Şerifin popsundan anahtarı alıp Ozan Güven'e atıyor.