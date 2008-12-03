'A.R.O.G'un basın gösterimi yapıldı

Genelde 20-30 sinema eleştirmeninin takip ettiği gösterimde bu kez yaklaşık 200 kişi vardı. Gösterim öncesi "Sinema eleştirmenlerinin bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Lütfen bilet alıp izleyelim" diyen Cem Yılmaz, filmi yönetmen Ali Taner Baltacı ile birlikte izledi.Sinemaseverlerin merakla bekledikleri "A.R.O.G", Komutan Logar'ın Arif'i zaman makinesinde 1 milyon yıl öncesine göndermesiyle başlıyor. Taş devrinde ilk iletişim kurduğu maymunlara düz yürümeyi (evrim teorisini hayata geçirmeye çalışıyor) öğretemeyen Arif, bir dinozorun elinden kurtulmaya çalışırken mağara insanlarına tutsak düşüyor. Arif, mağara insanlarına ateş yakmayı, yemek pişirmeyi, tekerleği öğretip çağ atlatmaya çalışıyor ama karşısında gelişmek istemeyen çok güçlü bir rakip buluyor.Efsane yönetmen Stanley Kubrick'in "2001 Uzay Yolu Macerası", "Jurassic Park" serisi, Mel Gibson'ın "Apocalypto", "Ghost" filmlerine ve mitolojiden Babil Kulesi öyküsüne yapılan şık göndermelerle dolu filmde, Cem Yılmaz Kibariye'ye bir şarkıyla selam çakıp, rock'çı Teoman'ı ti'ye alıyor, Fenerbahçeli Roberto Carlos'u (bir benzerini tabii) ise çalım manyağı yapıyor. İzleyicilerin en çok güldüğü sahne ise Arif'in yanlışlıkla içtiği viagranın katkısıyla bir maymunla yaşadığı romantik gece oldu. "G.O.R.A"da olduğu gibi "A.R.O.G"ta da sanal reklamlar var. Ama "G.O.R.A"daki gibi abartılı değil.İlk sinema deneyimi olmasına rağmen Nil Karaibrahimgil'in oyunculuğuyla göz doldurduğu filmde, hemen hemen bütün oyuncular performanslarıyla beklentileri karşılıyor. Filmin konuk oyuncuları ise maçta "Gol olur" kehanetinde bulunan Rıdvan Dilmen ile NTV'in ünlü haber sunucusu Banu Güven.Gelelim "A.R.O.G"un karnesine... "G.O.R.A"da 'Türkler uzayda" konseptini işleyen Cem Yılmaz'dan bu filmde de "Türkler ilk çağda" formatında espriler bekleniyordu. Yılmaz, bu konuda eleştirmenleri ters köşeye yatırıyor. Senaryo, "A.R.O.G"a göre çok daha derli toplu. Daha önceki filmlerindeki gibi 'one man show' yapmak yerine esprileri diğer karakterlerle paylaşan Yılmaz, yerli sinemanın en büyük eksiği olan görsel efektlerde, para harcandığında Hollywood standartlarının yakalanabileceğini "G.O.R.A"da olduğu gibi bir kez daha gösteriyor. Filmin bir diğer artısı da son dönemde küfürden beslenen birçok yerli komedinin aksine belden aşağı espriler yer vermemesi.Ayşe ÖzyılmazelFilmin özellikle maç sahnesine ve Nil Karaibrahimgil'e bayıldım. Renkler, ışık, kamera teknoloji hepsi layıkıyla yapılmış bir film. Bu filmde Türkiye çok eğlenecek. Gişe rekoru kıracak. Söylenecek bir şey yok olağanüstü bir film. Çok güldüm eğlendim gülmeye ihtiyacım vardı.Ugur VardanBenim çok hoşuma gitti, herkesin de çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Sıkılmadan izledim. Cem Yılmaz, bize bizi en iyi anlatan komedyen olmayı sürdürüyor.Ömür GedikKaliteli bir film, AB grubuna hitap ettiğini düşünüyorum. Cem Yılmaz, Türk komedisinde çıtayı çok yukarı taşımış. Çok para harcamışlar. O paralar nereye gitti muhabbetinin ne kadar boş olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. "G.O.R.A"dan çok daha iyi buldum. Filmin ortalarına doğru enerji düşüyor ama futbol sahnesi enerjiyi yükseltiyor.