AROG'dan Ankara havası çıktı!

Henüz vizyona girmeyen ‘Arog’ ve ‘Muro, Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine’ filmlerini seyretmek için korsan CD-DVD alanlar kazıklandı. CD’lerin kimi boş kiminde Ankara havası çıktı



Başkent sokaklarında tezgâh açan korsan CD-DVD satıcılarının, Cem Yılmaz’ın cuma günü vizyona girecek filmi "AROG" adı altında vatandaşlara "boş" ve "Ankara oyun havaları" yüklü CD sattığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, özellikle akşam saatlerinde başkentin işlek cadde ve sokaklarında boy gösteren çok sayıda korsan CD-DVD satıcısı, açtıkları tezgâhlarda, vizyona geçen hafta giren Ata Demirer’in oynadığı "Osmanlı Cumhuriyeti" ile cuma günü gösterime girecek olan Cem Yılmaz’ın filmi "AROG" ve Mustafa Üstündağ’ın baş rolde yer aldığı "Muro, Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" ait filmlerin afişlerini sergilemeye başladı.



Korsan filmlerin tanesini 2 YTL’ye, üçünü ise 5 YTL’ye satın alanlar, izlemek için sabırsızlıkla bekledikleri CD-DVD’lerin boş olduğunu, kimilerinin içinden ise Ankara oyun havaları çıktığını görünce dolandırıldıklarını anladı.



Bazı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, korsan film ve kitap satışı yapan şebekenin benzer yöntemlerle başta İstanbul ve İzmir olmak üzere yurt genelinde örgütlendiği bilgisine ulaştı.



Bu sayede her yıl milyonlarca YTL gelir elde eden şebekenin yapımcılara ve sanatçılara büyük darbe vurduğunu kaydeden yetkililer, vatandaşların korsan film ve kitap satışlarına ilgi göstermemesini istedi. Şebeke üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden yetkililer, korsan ürün satanların güvenlik birimlerine ihbar edilmesi çağrısında bulundu.



"Korsan CD üretim ve satışı"na verilen cezalara dikkati çeken hukukçular ise bir süre önce İstanbul’da yakalanan bir kişinin 5 yıl 7,5 ay hapis ve 160 bin YTL para cezasına çarptırıldığını hatırlattı. (AA)

