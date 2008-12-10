AROG'dan açılış rekoru

Cem Yılmaz’ın 5 Aralık’ta vizyona giren filmi AROG, dört günde 1 milyon 106 bin izleyiciyle 7 milyon 114 bin YTL hasılat yaptı.



Ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın ‘iyi’ ve ‘kötü’ tartışmalarının zirve yaptığı filmi AROG açılış hasılatıyla Türkiye rekoruna imza attı. 5 Aralık’ta vizyona giren film ilk dört günde 1 milyon 106 bin 863 izleyiciyle tam 7 milyon 114 bin YTL hasılat yaptı. Türkiye ile aynı anda sekiz Avrupa ülkesinde vizyona giren AROG, Almanya’da sinema listelerine Madagaskar ve James Bond’u da geride bırakarak dördüncü sıradan hızlı bir giriş yaptı. Sinemalarda ilk üç günde izleyici rekoru kıran filmler arasında Kurtlar Vadisi-Irak 1 milyon 100 bin kişiyle birinci sırada yer alıyor.



İlk üç gün izleyici rekorları



1- Kurtlar Vadisi Irak: 1 milyon 99 bin

2- A.R.O.G: 816 bin 304

3- Recep İvedik: 791 bin 514

4- G.O.R.A: 716 bin 965

5- Asmalı Konak: 663 bin 965

6- Temel İçgüdü 2 610 bin 171

7- Organize İşler: 583 bin 720

8- Vizontele Tuuba 504 bin 219

9- Matrix Reloaded 455 bin 190

10- Hababam Sınıfı Üç Buçuk: 450 bin



