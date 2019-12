A.R.O.G'a ‘sımsıkı’ tepkisi!

Gösterimi süren ve sezonun izleyici rekorunu kırması beklenen Cem Yılmaz'ın A.R.O.G filmi, TED Ankara Kolejliler camiasının tepkisini çekti.



Filmin bir sahnesinde kullanılan "Sımsıkı" tezahüratının, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'ne ait olduğunun belirtilmemesi, "Kolej" camiasının eleştirilerine hedef oldu.



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve "Die 4 You" taraftar grubunun kurucularından Nadir Akalın, filmin fragmanları çıktığı zaman "Sımsıkı" tezahüratını gördükleri için çok mutlu olduklarını, ancak film ekibi tarafından verilen röportajlarda, tezahüratın Kolejlilere ait olduğunun belirtilmemesi ve sanki unutulmuş gibi gösterilmesinin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.



Akalın, 2004 yılında çekilen 50'inci Yıl Belgeseli'nde de "Sımsıkı" tezahüratının ortaya çıkış hikayesinin anlatıldığını ifade ederek, "Tezahüratımız, Sayın Necip Kapanlı tarafından yapılmıştır. Bir şekilde filmin bir köşesinde Kolej'e ait olduğu ve Kolejlilerin her biraraya geldiklerinde bu tezahüratın hep bir ağızdan dile getirildiğinin belirtilmesi, şık bir sürpriz olurdu. Kolej camiası olarak her platformda sesimizi duyuracağız. Gerek yapımcı kuruluş, gerekse diğer yetkili yerlere bu konuyla ilgili bir yazı gönderdim. Bize geri dönmelerini bekliyoruz.



Filmin sponsorluğunu yapan Türk Telekom'da Kolej mezunu kardeşlerimiz, ağabeylerimiz de yer almaktadır. Kendileriyle de konuyla ilgili görüşmeler yaptık. Onlar da gerekli yerlerle görüşerek konunun açıklığa kavuşması için bizlere yardımcı olacaklarını söylediler" diye konuştu.



Tezahüratın yazarı Kapanlı



"Sımsıkı"nın yazarı Necip Kapanlı ise tezahüratın bundan 40 yıl önce kaleme alındığını ve Kolej taraftarının bu süre içinde her yerde bu tezahüratı seslendirdiğini söyledi.



Kapanlı, "Sımsıkı"nın, basketbol maçlarının Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda oynandığı dönemlerde yazılan bir tezahürat olduğunu ifade ederken, şunları söyledi:



"Bu tezahürat, yaklaşık 40 senedir "Kolejliler" tarafından söylenir ve 'Kolej' camiasıyla özdeşleşmiştir. O dönemde tribünün önde gelen isimlerinden birisiydim. Sadece Kolej'e ait bir tezahüratımız olsun istedim ve günlerce bu konu üzerinde çalıştım. Belki yüzlerce tezahürat yazdım. Sonunda da "Sımsıkı" tezahüratı büyük beğeni topladı ve çok tuttu.



Bu tezahürat Kolej'e aittir. Bu tür konularda etkilenmeler olabilir, ancak bu resmen aynısı. Eğer ki biz yaptık derlerse hoş olmaz, ama Kolejliler'den aldık ve kullandık derlerse de bu yakışan güzel bir davranış olacaktır. TED Kolejliler, belki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kadar çok sayıda taraftara sahip değil. Ancak bilinen bir şey var ki, 10 tane TED Kolejli bir araya gelse 'Sımsıkı' söylenir."



TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Bülent Yıldız ise tezahüratın ilk kez yapılmış gibi gösterilmesinin kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayarak, "(Biz yaptık, artık sahalarda kullanılır) gibi açıklamalar yanlış. 'Sımsıkı' tezahüratı 'Kolej' camiasına mal olmuş bir tezahürattır" dedi.



Necip Kapanlı tarafından yazılan ve yıllardır Kolej taraftarlarınca söylenen tezahürat şöyle:



"Sımsıkı taş gibi sımsıkı taş gibi dağ gibi dağ gibi dağ dimdik dimdik Kolej geliyor şimdik"