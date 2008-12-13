AROG rekora gidiyor

Cem Yılmaz’ın yeni filmi A.R.O.G izleyici rekoruna doğru gidiyor. Geçen cuma günü gösterime giren filmi, ilk haftasında toplam 2 milyon 50 bin kişi izledi.



Böylece A.R.O.G, Kurtlar Vadisi Irak’a ait olan 1.9 milyonluk ‘tüm zamanların ilk hafta rekoru’nu kırmış oldu. Kurtlar Vadisi Irak, 4.2 milyon izleyiciyle ‘en çok seyredilen ikinci filmdi’. Bu konuda rekor ise 4.5 milyonla Recep İvedik’te. A.R.O.G’un bu hızla Recep İvedik’in rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. 685 salonda vizyona giren film ilk hafta sonu 816 bin 304 izleyici çekmiş, bayramın birinci günü bir milyon sınırını aşmıştı. Cem Yılmaz’ın önceki filmi G.O.R.A’yı da 4 milyon kişi izlemişti.



Bayram tatilinin göz kamaştıran gişe hasılatlarından bir diğerini ise Kurtlar Vadisi ekibinin ürettiği ‘Muro’ elde etti. ‘Muro-Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, 1 milyon sınırını ilk altı günde aştı. Yapımcı firma Pana Film’den yapılan açıklamaya göre 5 Aralık Cuma günü gösterime giren film, 10 Aralık’ta seanslar bittiğinde bir milyonu geçti. 235 kopyayla 350 salonda gösterime giren ‘Muro’ ilk 3 günde 390 bin 573, ikinci 3 günde de yaklaşık 620 bin izleyiciye ulaşmıştı. ‘Kurtlar Vadisi’ ekibinin imzasını taşıyan film, bir tür ‘eski devrimci ya da PKK’lı parodisi’ olarak biliniyor.

