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'A.R.O.G, İvedik izlemek gibi hatalarım yok'

Metin Akpınar, "Sanat, kendi sanat tüketicisini yetiştirmek zorundadır" diye konuştu.

09 Ocak 2009 02:00

Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular' programına katılan Metin Akpınar, "Sanat, kendi sanat tüketicisini yetiştirmek zorundadır" diye konuştu.

Akpınar, Aysever'in, "Kemal Sunal'dan Recep İvedik'e nasıl geldik?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ekonomide 'kötü para iyi parayı kovar' söylemi gibi, sanatta da kötü davranış iyi davranışı kovar." Ünlü sanatçının, Aysever'in, "Siz seyrettiğiniz mi Recep İvedik'i?" sorusuna yanıtı ise manidar oldu: "Hayır, hayır. Benim çok şükür öyle hatalarım yoktur. A.R.O.G, G.O.R.A, İvedik, Mustafa falan gitmem, teşekkür ederim..."

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