'A.R.O.G, İvedik izlemek gibi hatalarım yok'

Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular' programına katılan Metin Akpınar, "Sanat, kendi sanat tüketicisini yetiştirmek zorundadır" diye konuştu.



Akpınar, Aysever'in, "Kemal Sunal'dan Recep İvedik'e nasıl geldik?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ekonomide 'kötü para iyi parayı kovar' söylemi gibi, sanatta da kötü davranış iyi davranışı kovar." Ünlü sanatçının, Aysever'in, "Siz seyrettiğiniz mi Recep İvedik'i?" sorusuna yanıtı ise manidar oldu: "Hayır, hayır. Benim çok şükür öyle hatalarım yoktur. A.R.O.G, G.O.R.A, İvedik, Mustafa falan gitmem, teşekkür ederim..."

