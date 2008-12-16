AROG çalıntı iddialarına uzman görüşü

Star gazetesi yazarı Alin Taşçıyan Cem Yılmaz’ın AROG filmi için çıkan çalıntı iddialarına ve sinema bilgisi az olan insanların yaptığı bu yorumlara, uzman görüşüyle yazısında yer verdi.İşte Alin Taşçıyan’ın yazısı;Sanatta çalıntı ve taklit başka bir şey, esinlenme, benzetme, gönderme başka bir şey. Eski dilde söyleyelim intihal ile nazire arasında büyük bir fark var. Türkiye’de sadece sinemada değil sanatın bütün dallarında çok bariz çalıntı ve taklit örnekleri vardır. Zaman zaman ortaya çıkarılır, tartışma konusu olur. Önemli olan iddiayı ortaya atanın bunu sağlam bir zemine oturtup kanıtlarla desteklemesidir. Yoksa durumu şöyle tarif ederiz: Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.‘A.R.O.G.’ Fransız yapımı ‘RRRrrrr’dan (2004) ‘çalınmış’ diye bir laf atıldı ortaya. Magazin de balıklama atladı üstüne. Bu lafı ortaya atan ya sinema konusunda bilgisiz biri ve yersiz bir heyecana kapıldı, ya da pekala taş devri komedilerinin bir alttür olduğunun bilincinde ama ortalığı kızıştırmak istedi. İkinci seçenek daha çok yatıyor aklıma. Çünkü iyi niyetli ama bilgisiz biri sadece internet üzerinden bile taş devrinde geçen filmlerin listesini bulabilirdi. Kaldı ki yetmiş küsur sinema yazarı var ülkede, onlardan birine telefon edip sorabilirdi böyle bir alttür olup olmadığını. ‘RRRrrrr!’ özgün bir yaratı mı ki ‘A.R.O.G’ ondan çalıntı olsun? Michael Klossner ‘Prehistoric Humans in Film and Television’ (Film ve Televizyonda Tarih Öncesi İnsanlar) adında kitap yazmış. O denli geniş bir inceleme konusu!Sinemayı salt bir eğlence formu olarak gören, sinema bilgisi kıt, sinema kültürü çok yüzeysel ama filmlerin çok etkisinde kalan insanlar vardır. Onlar bugüne dek çekilmiş tek taş devri komedisinin ‘Rrrrrr!’ olduğunu sanıyor olabilir. Oysa sessiz dönemden bu yana mağara adamının, ilkel kabilelerin yaşayışı ve savaşları sinemanın sevdiği bir mizah malzemesi oldu. Özellikle de dinozorlarla aynı çağda buluşturulduğunda!Eğer bugüne dek yapılmış tek taş devri komedisi ‘RRRrrrr!’ olsaydı ve ‘A.R.O.G.’ bu filme konu itibariyle çok benzeseydi çalıntı olduğunu iddia edebilirdik. Konusu bambaşka olup aynı dönemde geçen, aynı fikrin üzerinden giden bir film olsaydı taklit olduğunu söylerdik. Ama sinema tarihi boyunca yapılagelmiş bir film türünün yeni bir örneği için bunları söylemek abesle iştigal etmektir. Güzel ve hırslı bir kadının yakışıklı sevgilisiyle bir olup yaşlı kocasını öldürerek mirasına konmayı planladığı o kadar çok film çekilmiştir ki bu konuyu işleyen bir filmin diğerlerinden çalıntı ya da onların bir taklidi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette hayır. Kara film türünde bir film der geçeriz. İyisini kötüsünü tartışırız, o başka.