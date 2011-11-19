Arnold'un vücudundan etkilendi...

T24 - Kenan Yıldız, bir dönem Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonu da olan oyuncu Arnold Schwarzenegger'e hayrandı. Onun izinde gitti. Katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Şimdi ise hayali 2012'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası...





Vücut Geliştirme İl Temsilcisi de olan Yıldız, küçük yaşta güreşle başladığı spor hayatını vücut geliştirmeyle devam ettirdiğini belirterek, son 4 yıldır bu sporu profesyonel olarak yaptığını kaydetti.



''Küçük yaşta izlediğim 'Barbar Conan' adlı filmin aktörü Avusturya kökenli ABD vatandaşı Arnold Schwarzenegger'in vücudundan etkinlenmiştim'' diyen Kenan Yıldız, şunları söyledi:



''Schwarzenegger'e özendim ve daha sonra vücut geliştirme sporcusu olmaya karar verdim. 4 yıldır profesyonel spor yapıyorum. Son 3 yılda 4 yarışmaya katıldım. Bu yarışmalarda Türkiye üçüncülüğü ve dördüncülüğü, İstanbul'daki özel bir organizasyonda da birincilik elde ettim. 2012'nin Nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmeleri var, buna hazırlanıyorum. Seçmelerde başarılı olursam, bu şampiyonada hem ilimizi, hem de ülkemizi iyi şekilde temsil edeceğim. Çalışmalarımı, 'İlk 3'e girmek' hedefiyle sürdürüyorum.''





''Şampiyonaya hazırlanabilmek için arabamı sattım"



Yıldız, fitness ve vücut geliştirme 2. kademe antrenörlüğü yaptığına da değinerek, uzun soluklu çalışmalarla sonuca ulaşılabilen ve başarı elde edilebilen bu dalların sabır isteyen bir spor olduğunu bildirdi.



Kendisinin de sabırla çalışarak bu başarıları yakaladığını anlatan Kenan Yıldız, şöyle devam etti:



''Vücut geliştirme yarışmalarına 4-5 ay önceden hazırlanmaya başlıyoruz. Bu süre içinde beslenmemize dikkat ediyoruz, supplementler (performans artırmak amacıyla kullanılan besin maddeleri) kullanıyoruz. Bunların da maliyetleri var. 2009 yılında milli takım seçimlerine hazırlanıyordum. Spor salonunu yeni açtığım için maddi durumum iyi değildi. Bu yarışmaya hazırlanmam için bazı fedakarlıklar yapmam gerekiyordu. Arabamı sattım, kredi kullandım. Bu parayla, gerekli supplementlerimi aldım. Yarışmada da Türkiye 8'incisi oldum. Ertesi yıl derecemi daha da yükselttim ve Türkiye dördüncüsü oldum. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun faaliyet programındaki Vücut Geliştirme Şampiyonası'na Bilecik'ten ferdi olarak katıldım ve 65 kiloda 3'üncülük elde ettim. İstanbul'daki '6. Orhan Yılmaz Klasikleri' adlı özel bir yarışmada da birinci seçildim. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girmeyi hedefliyorum.''





Federasyonun, milli takım seçmelerini Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağı Nisan 2012'ye yakın tarihte yapacağını anlatan Yıldız, şampiyonanın Türkiye'de yapılmasının kendisi için avantaj olduğunu da sözlerine ekledi.