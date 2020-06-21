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Dünya

Arnold Schwarzenegger: Maske takmayı siyasi bir mesele haline getiren morondur

21 Haziran 2020 14:20

Oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında maske takmayı 'siyasi bir mesele' yapanlara 'okumayı bilmeyen moronlar' dedi. 

CBS'te yer alna habere göre, California'da Vali Gavin Newsom'un eyalet genelinde maske takma zorunluluğu ilan etmesini değerlendiren eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, "Yüzde yüz doğru hareket" dedi.

Maske takmanın virüsü yenmek için önemli olduğunu söyleyen Schwarzenegger "Bilim hemfikir, eğer hepimiz maske takarsak virüsün yayılmasını yavaşlatabilir ve normale dönmeye başlayabiliriz. Bu siyasi bir mesele değil. Bunu siyasi bir mesele yapan varsa okumayı bilmeyen bir morondur" dedi. 

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