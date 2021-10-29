Arnold Schwarzenegger: İklim kriziyle mücadelenin ekonomiye zarar vereceğini söyleyen liderler aptal ya da yalancı

Oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim kriziyle mücadelenin ekonomiye zarar verdiğini söyleyen liderlerin “aptal ya da yalancı” olduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, eski California Valisi ve oyuncu Schwarzenegger, karbon emisyonunun düşürülmesinin küresel ekonomiye katkıları olacağını söyledi.

Oyuncu, et tüketiminin azaltılmasının “bir şeyden fedakârlık” anlamına gelmediğini, kendisi kestiğinde daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Eski California Valisi Schwarzenegger, California eyaletinin devamlı ekonomik başarısını ve büyüyen istihdamın karbondioksit düşürülmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

2003-2011 arasında vali olan Schwarzenegger, temiz hava ve yenilenebilir enerji savunucusu olmuştu.