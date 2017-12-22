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Dünya

Arnavutluk’un Kudüs Tasarısı kararı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’yi kızdırdı

Enis TABAK, Priştine, 22 Aralık (DHA) - Kosova'nın en çok okunan gazetelerinden 'Gazeta Express'  gazetesi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ABD karşıtı tutumunun, dünyada  ABD yanlısı ülkelerin başında yer alan  Kosova’yı şaşkına çevirdiğini yazdı

22 Aralık 2017 19:24

Enis TABAK, Priştine, 22 Aralık (DHA) - Kosova\'nın en çok okunan gazetelerinden \'Gazeta Express\'  gazetesi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ABD karşıtı tutumunun, dünyada  ABD yanlısı ülkelerin başında yer alan  Kosova’yı şaşkına çevirdiğini yazdı. Gazete, Arnavutluk’un BM Güvenlik Kurulu’nda Kudüs tasarısına evet oyu vermesine Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin tepki gösterdiğine dikkat çekti. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arnavutluk’un , Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na getirilen Kudüs tasarısına evet oyu kullanmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Thaçi, Express gazetesine yaptığı açıklamada, “Kosova, her şartta ABD’nin yanında olurdu” dedi. Cumhurbaşkanı Thaçi, ABD’nin Kudüs tasarısına tek başına karşı oy kullanması durumunda bile “Kosova’nın vereceği red oyu ikinci oy olurdu.  Kosova, başkanlarının hangi şekilde oy kullandığına bakmadan, ABD’nin yanında red oyu kullanırdı” ifadesini kullandı. 2008 yılında bağımsızlığına kavuşan Kosova BM üyesi değil.

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