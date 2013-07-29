Arnavutluk'ta plaja kalaşnikoflu saldırı

Arnavutluk’un turistik şehri Vlora yakınlarında özel bir plajda Kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Eyüp Salih'in Doğan Haber Ajansı tarafından yayımlanan haberine göre, “Soğuk su” plajının dolu olduğu bir anda havada uçuşan mermiler nedeniyle halk büyük panik yaşadı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Vlora Emniyet Müdürü Artan Çuku, kimliği belirsiz kişinin 50 metre uzaklıktan plajdaki bir grup üzerine ateş açtığını ve çıkan mermilerden 53 yaşındaki Diana Ramadan Ademi, 17 yaşında Ferdi Agron Bajlozi ve 34 yaşındaki Sokol Askeri İsufaj’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, iki kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı. Polis yetkilisi tetikçinin hedefinde Sokol Askeri İsufaj olduğunu, diğer iki kişinin ise kaza sonucu hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Yaralılar tedavi edilmek üzere devlet hastanesine kaldırılırken üç kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, 20 yaşındaki tetikçi saldırının ardından olay yerinden arabasıyla hızla uzaklaştı. Polis ekipleri tetikçiyi yakalamak için çalışmalarını başlattı.