Arnavutluk'ta muhalefetin kanlı protestosu: 3 ölü

T24

Tiran askeri hastanesi yetkililerinden Sami Koceku, bir yerel televizyon kanalında, olayda hayatını kaybeden kişilerden ikisinin ateşli silahla öldürüldüğünü söyledi. Koceku, "İkisi de sivil. Buraya (hastaneye) gelmeden öldükleri anlaşılıyor. Yakın mesafeden, küçük kalibreli silahla ateş edilerek öldürülmüşler" dedi.







Öte yandan çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Bamir Topi ile ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama, sükunet çağrısında bulundular.





GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI







Önlemlere rağmen başbakanlık binası önünde toplanan protestoculardan bir grup, polise taş, ayakkabı ve molotofkokteyli fırlattı. Olaylar sırasında yaralanan bazı polisler hastaneye kaldırıldı.







Arnavutluk'ta Sosyalist Parti önderliğindeki muhalefet, Başbakan Sali Berişa'nın yardımcısının yolsuzluk yaptığı iddialarının ardından istifa etmesinden sonra, erken seçimlere gidilmesi çağrısı yapmıştı.







Sosyalist Parti lideri Edi Rama, taraftarlarından barışçı gösteriler düzenlemelerini istemişti.



Bu arada ABD'nin Tiran Büyükelçiliği, gösterilerin barışçı ve yapıcı olması talebinde bulunarak, politikacıların son günlerdeki "kabul edilemez" söylemlerini kınadıklarını belirtti.





CUMHURBAŞKANI TOPİ: YENİ YARALARA İHTİYAÇ YOK



Arnavutluk'ta muhalefetteki sol partilerin düzenlediği ve üç kişinin öldüğü gösteriler üzerine sükunet çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Bamir Topi, "ülkemizin yeni yaralara ihtiyacı yok" dedi.



Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, yaptığı açıklamada, “Durumu olağanüstü bir kaygıyla izlemekteyim. Protestoculara sükunet çağrısında bulunuyorum. Halk güvenlik güçlerine yardımcı olmalıdır. Siyasi taraflar ivedi bir şekilde aralarında diyalog kurmalıdır. Arnavutluk'un yeni yaralara ihtiyacı yok" ifadesini kullandı.



Gösterileri düzenleyenler arasında yer alan ana muhalefet Sosyalist Parti’nin Genel Başkanı Edi Rama da sükunet çağrısı yaptı.



Sosyalist Parti Genel Başkanı Rama, düzenlediği basın toplantısında, “Protestocular provoke edildi” dedi.







Edi, “Provokasyonlar, muhalefetin protestosunu bozdu. Protestoculara sükuneti koruma çağrısında bulunuyorum. Bugün yaratılan durumun sorumlusu hükümettir. Arnavutluk'u derin krizden çıkarmaya yönelik bir çözüm derhal üretilmelidir... Başbakan Sali Berişa yönetimindeki hükümet bütünüyle başarısız” diye konuştu.



Polis tarafından dağıtılan protestocuların çoğu Başbakanlık binasının önünden uzaklaştı. Bir grup ise bina önünde eylemini sürdürüyor.





İktidar: Darbe girişimi



Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle olaylar sona erdi ve protestocular dağıldı. Ancak özellikle de hükümet kanadı, bunu bir “Darbe girişimi” olarak yorumlayıp, muhalefet partilerini, göstericileri dolduruşa getirmekle suçladı. Anamuhalefetteki Sosyalist Parti’nin genel başkanı Edi Rama ise, düzenlediği basın toplantısında, “Protestocular provoke edildi” diye konuştu. Arnavutluk’ta yaşananlar, uluslararası toplumu da ayağa kaldırdı. ABD’nin Tiran Büyükelçiliği, AB ve AGİT temsilcilikleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, başkent Tiran’da düzenlenen gösterinin barışçı olmadığı ifade edilerek, taraflara huzuru koruma çağrısı yapıldı. Tarafların yapıcı diyalog kurmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, uzlaşmanın önemine işaret edildi. Açıklamada, Arnavutluk’un demokratik kurumlara sahip bir ülke olduğuna dikkat çekildi.





Dışişleri’nden itidal mesajı



Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün meydana gelen gösterilerde üç kişinin ölmesi ve onlarca Arnavutluk vatandaşının yaralanmasının “üzüntüyle karşılandığını” bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Ölenler için dost ve kardeş Arnavutluk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Arnavutluk halkının bu gelişmeler karşısında demokratik olgunluk, anayasal kurallar ve itidal içinde hareket edeceğini ve mevcut krizin sükûnet ve diyalog yoluyla çözüleceğini ümit ediyoruz” denildi.







