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Dünya
Deutsche Welle

Arnavutluk'ta halk yerel seçimler için sandık başında

AB üye adayı Arnavutluk'ta yerel seçimler yapılıyor. İktidardaki Sosyalist Parti'nin favori olarak görüldüğü seçimler Brüksel tarafından da yakından izleniyor.

21 Haziran 2015 18:10


Kayıtlı 3,3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde toplam 61 belediye başkanı ve bin 600 belediye meclis üyesi belirlenecek. Seçimlerden Sosyalist Parti'nin liderlik yaptığı bloğun zaferle çıkması bekleniyor. Sosyalist Parti halen koalisyonun büyük ortağı durumunda.

Tiran Belediye Başkanı ve Arnavutluk Demokratik Partisi Genel Başkanı Lulzim Basha seçimleri "hükümete karşı halk oylaması" olarak niteledi. Ana muhalefet lideri Basha, Sosyalist Parti'yi favori gösteren anketleri "hileli" olarak niteledi. Parlamento Başkanı Ilir Meta ise "yerel seçimlerin demokratik değerlerin savunulması açısından büyük önem taşıdığını" söyledi.

Yoksul Arnavutluk 1 yıldır AB adayı

Seçimlerde 5 bin dolayında yerel denetimcinin yanı sıra muhtelif uluslararası kuruluşların 400 dolayında temsilcisi de gözlemci olarak görev yapıyor. Seçim merkezlerinin güvenliğini 6 bin polis sağlıyor. AB, seçimlerin seçimlerin demokratik usullere uygun yapılmasını yakından izliyor.

NATO üyesi Arnavutluk, Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında geliyor. Nüfusun yüzde 14,3'lük kısmı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Arnavutluk'a bundan 1 yıl önce AB Katılım Adaylığı Statüsü verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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