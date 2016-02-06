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Çevre

Arnavutluk'ta 10 yıl ağaç kesmek yasaklandı

Yasayı ihlal edenler hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak

06 Şubat 2016 18:27

Arnavutluk'ta 10 yıl boyunca ağaç kesilmesini yasaklayan yasa tasarısını onaylanırken Arnavutluk Çevre Bakanı Lefter Koka, yasa çıkarılmasının sebebini, “Arnavutluk çok büyük bir eklojik fekaletle yüzleşiyor, ihracat ve sanayisel amaçlı orman sömürüsünü engelleyecek şiddetli önlemler almalıyız” sözleriyle ifade etti. 

Yeni yasayı ihlal edenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Komünist yönetimin çöküşünden itibaren 25 yılda yarı yarıya azalan Arnavutluk ormanları 1990’larda Balkanların yüzde 51’ini kaplarken şu an bu rakam yüzde 25’lerde.

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