Arnavutluk Teknik Direktörü Panucci: Kolay rakip değiliz

Arnavutluk A Milli Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, Türkiye karşısında iyi bir sonuç almayı umduklarını söyledi.

Antalya'da yarın Türkiye ile hazırlık maçı yapacak Arnavutluk A Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Christian Panucci, karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda, kaleci Etrit Berisha ile basın toplantısı düzenledi.

Türkiye maçını ciddiye aldıklarını ve oyuncularının iyi çalıştığını belirten Panucci, "Kolay bir rakip değiliz. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye maçından umarım iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine, haziran ayına kadar yeni yetenekler arayışında olacaklarını ifade eden Panucci, hazırlık maçında elindeki en yetenekli oyuncularını sahaya süreceğini kaydetti.

Arnavut kaleci Berisha ise takım olarak çok çalıştıklarını ve her maça önem verdiklerini dile getirdi.

Türk Milli Takımı'nın yetenekli ve genç oyunculardan oluşan bir ekip olduğunu belirten Berisha, "Çok çalıştığımız için umutluyuz. Hiçbir oyuncudan korkmuyoruz ve çekinmiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçı, saat 20.30'da başlayacak.