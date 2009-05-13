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Dünya

Arnavutluk Sosyalist Partisi seçim koalisyonu kurdu

13 Mayıs 2009 18:47

Arnavutluk'ta ana muhalefet konumundaki Sosyalist Parti, 28 Haziranda yapılacak genel seçime, Sosyaldemokrat Parti, Sosyal Demokrasi Partisi ve G-99 Partisi ile koalisyon halinde katılma kararı aldı.

Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama, düzenlediği basın toplantısında, kurdukları seçim kolisyonuna "Değişim Birliği" adını verdiklerini, bu koalisyonda Arnavutluk'ta değişim isteyen siyasi güçlerin bir araya geldiğini belirtti.

NATO ve Avrupa Birliği standartları ve değerlerini Arnavutluk'ta yerleştireceklerini kaydeden Rama, "Değişim Birliği"nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayacağını savundu.

Arnavutluk'ta sol kanatta bir başka seçim koalisyonu da Entegre Sosyalist Hareketi Partisi öncülüğünde kuruldu. Sol görüşlü 6 siyasal partinin katıldığı koalisyon, seçime, "Entegrasyon İçin Sosyalist İttifak" adı altında katılacak.

Genel seçimden önce iktidardaki Demokratik Parti de sağ görüşlü 5 siyasal partiyle bir araya gelerek seçim koalisyonu kurmuştu.

Merkez Seçim Komisyonu, genel seçime tek başına ya da kaoalisyan halinde toplam 40 siyasal partinin katılacağını açıkladı. Seçimlerde 140 sandayeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek.

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