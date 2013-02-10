Arnavutluk Şemsettin Sami'nin mezarının iadesini istedi

Arnavutluk'ta resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ilginç bir talep ile karşılandılar.

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in babası Şemsettin Sami’nin mezarı ve Osmanlı döneminde başı kesilerek idam edilen Tepe Delenli Ali Paşa’nın kafasının Arnavutluk’a naklini istedi.

Berişa, ikili temaslarda, Arnavut asıllı Ali Sami Yen’in babası ve ilk Türkçe sözlüğün yazarı Şemsettin Sami’nin mezarını Arnavutluk’a getirilmesini istedi. Türk futbolunun kurumsallaşmasında önemli bir rol üstlenmiş olan Ali Sami Yen’in babası Şemsettin Sami, Arnavutluk’ta Sami Fraşeri adıyla biliniyor.

Berişa ayrıca II. Mahmut döneminde kesik başı bir tepside İstanbul’a getirilen Arnavut asıllı Tepe Delenli Ali Paşa’nın kafasının da Arnavutluk’a getirilmesini istedi. 1822 yılında idam edilen ve vücudu Arnavutluk’ta olan Tepe Delenli Ali Paşa’nın kesilen başı Türkiye'de bulunuyor.

Berişa’nın ilginç talebi, yaklaşan seçimler öncesi milliyetçi Arnavutların oylarını almaya yönelik. Şemşettin Sami’nin Arnavutluk tarihinde önemli yer tutan kardeşleri Naim ve Abdül Fraşeri’nin mezarları Arnavutluk’ta bulunuyor.