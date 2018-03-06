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Ekonomi

Arnavutluk petrol sahaları için imtiyaz anlaşmaları yapacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Arnavutluk, ülkenin güneyindeki üç petrol sahası için imtiyaz sözleşmelerine sıcak baktığını duyurdu

06 Mart 2018 14:57

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Arnavutluk, ülkenin güneyindeki üç petrol sahası için imtiyaz sözleşmelerine sıcak baktığını duyurdu.
Arnavutluk devletine ait Albpetrol tarafından Cumartesi günü yayınlanan duyuruda, imtiyaz sözleşmeleri başvurularının 31 Mart’a kadar şirkete yapılması gerektiğini vurgulanırken, yatırımcılara açılan petrol sahalarının Gorisht-Kocul, Cakran-Mollaj ve Amonica olduğu belirtildi.
Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Damian Gjiknuri, Kasım ayında yönetimin yeniden yapılandırma süreci kapsamında Albpetrol’un bazı varlıklarını satma ve personel sayısını azaltmayı amaçladığını açıklamıştı.
Arnavutluk 220 milyon varil petrol rezervlerine ve 5.7 milyar metreküp doğalgaz rezervlerine sahipken ayrıca ülkenin güneybatısında yer alan Fier kenti yakınlarındaki Patos-Marinza petrol sahası, Avrupa kıta sahasındaki en büyük kara sahalarından biri olarak biliniyor.

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