Arnavutluk paylaşımının ardından 'faşist' tepkileri alan Dua Lipa'dan yanıt: Hepimiz kimliğimizle gurur duymayı hak ediyoruz

Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, attığı bir tweet'ten sonra sosyal medyada 'faşistlikle' suçlanmasına yanıt verdi. 24 yaşındaki şarkıcı "Hepimiz nereden geldiğimizle ve etnik kimliğimizle gurur duymayı hak ediyoruz. Basitçe ülkemin haritada gösterilmesini ve gurur ve neşeyle Arnavut kökenlerim ve anavatanım hakkında konuşabilmek istiyorum" yazdı.

Dua Lipa, Twitter'dan Arnavutluk, Kosova ve Arnavut kökenlilerin yoğunlukta yaşadığı bazı komşu Balkan ülkelerinden bölgelerin görüldüğü bir harita paylaştı. Lipa haritanın altına "Göçmen ya da sömürgeci değil bir bölgenin yerlisi" anlamına gelen bir kelime yazdı.

Lipa'nın paylaşımı Büyük Arnavutluk kurulmasını isteyen Arnavut milliyetçiliği olarak anlaşıldı. Lipa hakkında "faşist" gibi yorumlar yapıldı ve linç kampanyası başlatıldı.

Şarkıcı Dua Lipa paylaşımının ardından kendisine tepki gösterenlere yanıt verdi. Lipa, herkesi etnik kökenini benimsemeye ve gurur duymaya çağırdığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bir önceki paylaşımımda herhangi bir nefret yayma amacı yoktu. Paylaşımımın tamamen reddettiğim etnik ayrılıkçılık yayan bazı gruplar ve bireyler tarafından bilinçli bir şekilde farklı yorumlanmasına üzülüyor ve öfkeleniyorum.

Kosova hakkında ne zaman paylaşım yapsam sayfam çıldırıyor, yemek ve müzik gibi neşeli şeyler olsa bile. Otantik bir Kosova kültürü fikrine karşı her zaman hırslı bir dirençle karşı karşıya kalıyorum.

Hepimiz nereden geldiğimizle ve etnik kimliğimizle gurur duymayı hak ediyoruz. Basitçe ülkemin haritada gösterilmesini ve gurur ve neşeyle Arnavut kökenlerim ve anavatanım hakkında konuşabilmek istiyorum. Herkesi kökenlerini benimsemeye çağırıyorum

Hepinize barış, sevgi ve saygı."