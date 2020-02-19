Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan halka ayaklanma çağrısı: Hükümeti devirin

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, 'anayasayı ihlal etme' ve 'organize suç'la itham ettiği hükümetin devrilmesi için halkı ayaklanmaya çağırdı.

Euronews'in haberine göre, düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart günü halkı başkent Tiran'da görmek istediğini söyleyen Meta, aynı gün adalet reformuna karşı çıkan ilk kararnamesini imzalayacağını duyurdu. Meta, rüşvetin kökünü kazımak ve yargı bağımsızlığını sağlamak için üç yıl önce kabul edilen yargı reformunun başarısız olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın azledilmesi gündeme alındı

Cumhurbaşkanı'nın halkı iktidara karşı ayaklanmaya çağırması, Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi'ne karşı misilleme olarak yorumlandı. İktidar partisi, geçen yılki yerel seçimleri iptal etme girişiminin ardından cumhurbaşkanının azledilmesini gündemine aldı.

Meta, göreve gelmeden üç yıl önce, şu an muhalefet kanadında bulunan Sosyalist Bütünleşme Hareketi'nin lideriydi.

Meta ile iktidar arasındaki çatlak, Cumhurbaşkanı'nın, muhalefetsiz bir seçimin sosyal kırılmalara neden olabileceği ve Arnavutluk’un AB'ye girme şansını zedeleyebileceği gerekçesiyle yerel seçimleri iptal ettiğini duyurmasıyla derinleşmişti. Seçim otoritelerinin söz konusu kararı geri çevirmesiyle halk sandığa gitti ve şu an iktidarda olan Sosyalistler çoğu seçim bölgesini kazandı. Seçimlere hile karıştığı iddiaları ise aylar süren şiddetli protesto gösterilerine yol açtı.

Sosyalistlerin çoğunlukta olduğu meclisin önümüzdeki ay, Meta'nın azledilmesini talep eden bir rapor hazırlaması bekleniyor.