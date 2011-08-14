-Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bodrum'da BODRUM (A.A) - 14.08.2011 - Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, sanatçı Yaşar'ın verdiği konseri izledi. Bodrum'daki bir otelde kalan konuk cumhurbaşkanı, beraberindekilerle birlikte Bodrum Cumhuriyet Caddesi'ni gezdi. Konuk cumhurbaşkanına Muğla İl Emniyet Müdürü Kadir Ay eşlik etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir süre gezdikten sonra bir dondurmacıya giren Topi, burada yaklaşık bir saat kaldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi daha sonra beraberindekilerle sanatçı Yaşar'ın Hadigari Bar'da verdiği konseri izledi. Topi, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un çok güzel bir kent olduğunu belirterek, ''Zaten onun için tatile buraya geliyorum. Misafirperver ve güzel bir şehir. Arnavut halkı ile Türk halkı arasındaki dostluk daha da güçleniyor. Misafirperverliğinizden dolayı ailece tatile geldik. Tüm Türk halkına teşekkür ediyorum'' dedi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Topi ve beraberindekiler, Yaşar konserini yaklaşık 50 dakika izledikten sonra kaldıkları otele döndüler.