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Spor

Arnavutluk - Türkiye maçının oynanacağı stat belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun ilk haftasında Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı maçın İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı

14 Aralık 2018 22:13

İSTANBUL (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu\'nun ilk haftasında Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı maçın İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu\'nda oynanacağı açıklandı.
Arnavutluk\'un İşkodra kentinde bulunan Loro Boriçi Stadyumu\'nda 22 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Arnavutluk - Türkiye müsabakası, TSİ 22.45\'te başlayacak.  
Ay yıldızlılar, gruptaki ilk iç saha maçını ise Moldova ile 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda saat 20.00\'de oynayacak.

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