Arnavutluk - Türkiye maçının oynanacağı stat belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu\'nun ilk haftasında Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı maçın İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu\'nda oynanacağı açıklandı.

Arnavutluk\'un İşkodra kentinde bulunan Loro Boriçi Stadyumu\'nda 22 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Arnavutluk - Türkiye müsabakası, TSİ 22.45\'te başlayacak.

Ay yıldızlılar, gruptaki ilk iç saha maçını ise Moldova ile 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda saat 20.00\'de oynayacak.